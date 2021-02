L'opération de dépistage massif concernera mardi et mercredi le nord-est de Nantes. — Mathilde Ceilles / 20 Minutes

Après deux jours de dépistage massif contre le coronavirus vendredi et samedi pour les quartiers nord de Nantes (Chêne des Anglais, Boissière, Pont du Cens, Bourgeonnière…), une opération similaire est, cette fois, organisée au nord-est de Nantes. Mardi et mercredi, la salle Bonnaire* ouvre en effet ses portes à l’ensemble des habitants des quartiers Beaujoire, Haluchère, Perray, Pin sec, Bottière, Eraudière, Saint-Joseph-de-Porterie. Tous sont invités à aller se faire tester.

Les données épidémiologiques montrent en effet une circulation plus importante du Covid-19 au nord et à l’est de Nantes, et notamment des variants sud-africain et brésilien. « L’objectif est de protéger les habitants en cassant rapidement les chaînes de contamination », explique l'agence régionale de santé (ARS).

Plusieurs formes de prélèvements

Le dépistage est gratuit, sans ordonnance, sans rendez-vous. Les volontaires subiront un test PCR classique. Un prélèvement nasal moins intrusif sera proposé aux 6-11 ans. Quant aux moins de 6 ans, ils n’auront à effectuer qu’un prélèvement de salive.

Les résultats seront connus sous 24 heures. C’est le laboratoire Bioliance qui sera chargé des analyses. L’accueil du public sera opéré par les agents municipaux avec le renfort des secouristes de la Protection civile.

* De 10h à 18h au 1 rue de Koufra. Venir si possible avec sa carte Vitale.