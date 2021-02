EPIDEMIE Pour tenter de contrer la progression du coronavirus et de ses variants, les autorités réalisent deux jours de tests vendredi et samedi

C'est la salle de la Mano qui accueillera la campagne de dépistage. — Ludovic Marin/AP/SIPA

Opération exceptionnelle ce vendredi et ce samedi dans les quartiers nord de Nantes (Chêne des Anglais, Boissière, Bout-des-Landes, Pont du Cens, Bourgeonnière…). Tous les habitants sont invités à venir se faire dépister contre le coronavirus à la salle municipale de la Mano, annoncent l’Etat et la ville de Nantes. Les dernières données épidémiologiques démontrent en effet une « circulation plus importante » du virus sur ce secteur nord, justifie l'agence régionale de santé (ARS).

L’objectif de ce dépistage massif, non obligatoire, est de « diagnostiquer des personnes qui seraient atteintes du Covid-19 et qui, présentant peu ou pas de symptômes, l’ignoreraient ». Cette opération a aussi pour but de « détecter la circulation éventuelle de variants », réputés plus contagieux et plus agressifs.

Gratuit et sans rendez-vous

Concrètement, les habitants qui le souhaitent, quel que soit leur âge, même en l’absence du moindre symptôme, peuvent se rendre à la salle de la Mano (3 rue Eugène-Thomas) de 10h à 18h. Le dépistage est gratuit, sans ordonnance, sans rendez-vous. Les volontaires subiront un test PCR classique. Un prélèvement nasal moins intrusif sera proposé aux 6-11 ans. Quant aux moins de 6 ans, ils n’auront qu’un prélèvement de salive.

Les résultats seront connus sous 24 heures. C’est le laboratoire Bioliance qui sera chargé des analyses. L’accueil du public sera opéré par les agents municipaux avec le renfort des secouristes de la Protection civile.

« C’est extrêmement important de pouvoir tester le plus de monde possible. C’est de cette manière qu’on pourra casser les chaînes de contaminations », commente Marlène Collineau, adjointe au maire de Nantes en charge de la santé.

Renseignements complémentaires : 02 40 41 9000