Le futur Centre international de séjours sera érigé en bord de Loire, quartier Malakoff. — Cogedim-Chemetoff

Le Centre international de séjour comblera l'absence d'auberge de jeunesse à Nantes.

Il proposera des nuitées à des tarifs très accessibles.

Le projet est porté par la FAL et le bailleur social Habitat 44.

Depuis la fermeture de l’auberge de la Manufacture en mars dernier, il n’y a plus la moindre auberge de jeunesse à Nantes. Une lacune pour la sixième ville de France qui peine à héberger comme il se doit les voyageurs scolaires, les groupes associatifs et les routards à petit budget. Heureusement, en 2023 c’est une structure touristique « ambitieuse », entièrement consacrée au « tourisme social et scolaire » qui ouvrira ses portes quartier Malakoff, face à la Loire. Baptisé le Centre international de séjour (CIS), il offrira un total de 180 lits répartis sur neuf étages.

Le projet est porté par la Ligue de l’enseignement-FAL 44, spécialisée dans les activités sportives et culturelles, et le bailleur social Habitat 44. Il propose des hébergements diversifiés : dortoirs dotés de box, chambres de deux à quatre personnes, gîtes urbains familiaux pour quatre personnes et même un espace pour accueillir quelques tentes. Un restaurant de 140 couverts, une cuisine collective, une salle manger, deux salles de réunion et trois salles de classe complètent les couchages.

De 12 à 18 euros la nuit

Le CIS disposera aussi d’une infirmerie, d’une laverie, d’une bagagerie, d’une terrasse panoramique, de nombreux stationnements vélos et de dépose-minute pour les cars. La gare SNCF est, par ailleurs, toute proche. « Il s’adressera aussi bien aux classes, aux séjours linguistiques, aux clubs de sport, qu’aux étudiants seuls, aux cyclotouristes ou familles de passage », explique Yves Pouzaint, président de la FAL 44.

Les tarifs se veulent volontairement très accessibles. Ils s’étireront de 12 à 18 euros la nuit selon les profils, de 50 à 60 euros pour le gîte. « Le centre international de séjour participera à la lutte contre les inégalités tout en contribuant à l’ouverture au monde, au rayonnement de notre territoire », défend Michel Ménard, président d’Habitat 44.

Outre le CIS, le bâtiment accueillera 20 logements sociaux et 65 logements en accession. Les travaux de construction démarrent en février. La livraison est espérée pour la rentrée 2023.