C'est l'arrêt le plus fréquenté du réseau TAN (60.000 montées et descentes par jour). Incontournable, la station de tramway Commerce, sur la ligne 1, va subir d'importants travaux en juillet-août prochain. Le chantier, qui devait initialement avoir lieu l'été dernier, vise à rénover les rails et caténaires, à refaire les quais, à les allonger pour pouvoir recevoir deux rames à la fois, et à installer de nouveaux abris voyageurs.

Les vieilles aubettes sombres datant de 1985 seront donc démontées. Nantes métropole vient d'ailleurs de dévoiler le look du nouveau mobilier urbain qui les remplacera. Dessiné par l'agence AUP-Architectes, il sera similaire à celui de la station de tramway Duchesse-Anne, c'est-à-dire doté de grand panneaux vitrés, de toits verts translucides aux formes arrondies et d'éclairage LED puissant.

Un plateau piétonnier arboré autour de la station

Les interventions de la plateforme doivent s'étaler sur quatre mois de juin à septembre. La circulation de la ligne 1 sera coupée jusqu'à la station Médiathèque pendant près de deux mois.

Ces travaux s'intègrent, plus globalement, dans le vaste chantier de transformation du secteur Feydeau-Commerce entamé début 2019. Un plateau piétonnier arboré et fleuri sera aménagé de chaque côté du tramway. Les nombreux flux de voyageurs entre la ligne 1 et les lignes 2-3 seront facilités. Des fontaines feront leur apparition à proximité directe de la place du Commerce. Le parking souterrain Commerce aura également été réhabilité. Il faudra attendre l'été 2022 pour découvrir le résultat final.