Lucie Jaulin dans le restaurant Les Chants d'avril à Nantes. — CF/Les Chants d'avril

A 22 ans, Lucie Jaulin vient de remporter la médaille d’or au concours du meilleur apprenti de France en sommellerie.

Il y a encore deux ans, cette Nantaise ne connaissait pourtant quasiment rien au monde du vin.

Une passion soudaine, un apprentissage express. A 22 ans, Lucie Jaulin vient de remporter la médaille d’or au concours de meilleur apprenti de France en sommellerie. Une récompense inattendue pour cette Nantaise qui avait « des connaissances très sommaires sur le vin » il y a encore deux ans.

Lucie Jaulin, la médaille d’or au concours du Meilleur apprenti de France en sommellerie. - CF/Les Chants d'avril

Après un Bac ES et un DUT de technique de commercialisation, la native de Saint-Nazaire s’interroge sur son avenir, sur elle-même. « Ces études étaient trop générales pour moi. Je me demandais à quoi je servais. » Son histoire d’amour s’accompagne alors d’une « révélation ». « Mon compagnon était sommelier au restaurant Les Caudalies à Saint-Herblain. » Il l’initie au monde des arômes et lui apprend à déceler les différents cépages, appellations et domaines. « Je n’avais pas confiance en moi. J’ai appris à m’écouter en goûtant du vin, à dire mon ressenti. »

Elle découvre « un monde » qui lui était totalement étranger quelques semaines avant. Elle s’inscrit alors au centre de formation Henriman à Sainte-Luce et devient apprentie au restaurant les Chants d’avril, situé à Nantes et tenu par Christophe et Véronique François. Des rencontres décisives dans le développement de sa passion pour la sommellerie, qui ont surtout contribué à « éduquer son palais ».

18/20 au concours !

Embauchée en CDI dans le restaurant nantais, Lucie est désormais intarissable sur le vin. « Un vecteur d’émotions, de mémoire d’un terroir et du savoir-faire d’un vigneron qu’on peut difficilement aimer si on n’aime pas le partager. » Aujourd’hui, au chômage en raison de la fermeture des restaurants, les clients lui manquent. « J’aime ce contact humain. Il n’y a pas de clients inintéressants. Avec les néophytes comme les passionnés, tous les échanges sont très riches. Les questions, les remarques de certains nous poussent dans nos retranchements. » Et quel vin préfère la jeune femme ? Si elle avoue « un petit faible pour le bourgogne », « ma découverte, c’est le muscadet. Un produit dénigré depuis des années. On disait même qu’il servait à laver les carreaux car il était acide. Mais, il y a l’ère du renouveau pour ce vin avec l’arrivée de la biodynamie. Les sols du pays nantais sont très riches. »

En attendant, au concours du meilleur apprenti de France, la jeune femme a obtenu un admirable 18/20. Une note qui n’étonne pas son patron, Christophe François. « Quand on l’a recrutée, on avait vu ses yeux qui brillaient, sa soif d’apprendre. Lucie est très curieuse et s’intéresse à beaucoup de choses. » Le chef cuistot lui a « tout fait goûter en cuisine » pour conseiller au mieux sur les mariages mets/vin. Lucie : « Il y a des accords de similitudes, de contrastes, traditionnels ou plus originaux. On peut vraiment s’amuser au restaurant. » Et en faire profiter les clients.