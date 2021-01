Anne-Charlotte, la fille, Loïc Pérou, le papa, créateur du restaurant Le Manoir de la Régate, et Mathieu Pérou, le fils et le chef. — Le Manoir de la Régate

Et de deux qui font quatre. Le Guide Michelin a dévoilé, ce lundi, son palmarès même si les restaurants sont fermés en ce moment en raison de la crise sanitaire. A Nantes, deux restaurants ont reçu leur première étoile. Il s’agit du Roza et son chef Jean-François Pantaléon, situé quartier Dobrée, près du Muséum d’histoire naturelle, et le Manoir de la Régate, qui se trouve quartier Gachet, au bord de l’Erdre. Mathieu Pérou, 28 ans, gère cette maison familiale fondée par son oncle et son père, Loïc Pérou, dans une bâtisse de 1888.

L’Atlantide 1874 et Lulu Rouget

Deux autres établissements culinaires nantais ont déjà une étoile au Guide Michelin. Il y a L'Atlantide 1874 du chef Jean-Yves Guého, surplombant la Butte Sainte-Anne, et depuis deux ans, Lulu Rouget, un bistrot gastronomique situé sur l’île de Nantes géré par le chef Ludovic Pouzelgues.