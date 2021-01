SOCIAL Des places d'hébergement d'urgence supplémentaires sont ouvertes à Nantes et à Saint-Nazaire

Une personne sans abri protégé du froid dans un gymnase ouvert par la mairie de Nantes (illustration). — F. Elsner / 20 Minutes

La vague de froid n’épargne pas le département de Loire-Atlantique​. Des températures ressenties inférieures à -5°C la nuit et négatives en journée sont annoncées à partir de ce vendredi soir. En conséquence, la préfecture a déclenché le plan Temps froid. Ce dispositif entraîne la mise à disposition d’un gymnase par la ville de Nantes pour la protection des personnes sans abri.

Il s’agit du gymnase Joël-Paon, quartier des Hauts-Pavés. Le site, qui présente une capacité d’accueil de 25 places, a ouvert ses portes à 19h. Il est géré par les secouristes de la Protection civile.

A Saint-Nazaire aussi

Les maraudes sociales de rue sont aussi renforcées dans l’agglomération nantaise et à Saint-Nazaire. Quelque 34 places d’hébergement d’urgence supplémentaires sont également ouvertes dans des foyers et hôtels nantais et nazairiens

Pour rappel, le gymnase Emile-Morice, sur l’île de Nantes, des déjà réquisitionné depuis novembre pour la mise à l’abri des personnes précaires dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19. Lui aussi est géré par la Protection civile.