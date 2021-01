Vaccination de Philippe El Saïr, directeur général du CHU de Nantes, le 6 janvier 2020. — F.Brenon/20Minutes

La campagne de vaccination contre le Covid-19 s’est fait un peu attendre en Loire-Atlantique. Mais elle a, cette fois, bel et bien commencé. Les premières injections ont été effectuées ce mercredi après-midi, vers 17h, dans les locaux du CHU de Nantes. Quelque 3.900 doses de vaccin Pfizer-BioNTech avaient en effet été réceptionnées quelques heures plus tôt.

Les premières personnes à en bénéficier sont les professionnels de santé âgés de plus de 50 ans et/ou à risque. Parmi eux, des infirmières, des aides-soignants et un certain Philippe El-Saïr, directeur général du CHU. « Ça ne fait même pas mal », sourit-il après avoir été vacciné devant une dizaine de photographes. « La vaccination est un enjeu de santé publique nationale. Le CHU de Nantes entend bien mettre toutes ses forces dans cette grande cause », commente-il plus sérieusement.

Les premiers résidents d’Ehpad à partir de jeudi

La vaccination des professionnels de santé prioritaires se déroulera dans un premier temps au sein du bâtiment Tourville, à deux pas de la faculté de pharmacie de Nantes. Elle se poursuivra ensuite, à partir de vendredi, dans trois centres de vaccination situés à Nantes, Saint-Nazaire et Châteaubriant. Pour la Cité des ducs, il s’agit de l’ancienne gare routière du quai Baco. A partir de la semaine prochaine, des vaccinations de personnel seront également pratiquées directement au sein des établissements publics et privés (cliniques).

L'ancienne gare routière Baco a déjà accueilli des dépistages Covid. Elle va devenir un centre de vaccination. - F.Brenon/20Minutes

Les résidents en Ehpad bénéficieront également de cette première phase de vaccination. Les injections débuteront dès jeudi à l'Ehpad de la Seilleraye à Carquefou, puis se poursuivront aux services gériatriques de Pirmil et de Beauséjour. Mais la grande majorité des 180 Ehpad de Loire-Atlantique n’auront accès aux vaccins qu’à partir du 18 janvier. « Les entretiens de consentement ont commencé, en lien avec les familles », précise Patricia Salomon, directrice de la délégation territoriale de l'agence régionale de santé (ARS).

Pas tout de suite pour le grand public

Quant aux personnes âgées vivant à domicile, leur vaccination est envisagée « à partir de fin janvier ». Le grand public passera après. « Les nouveaux vaccins arrivent vite. Les contraintes de conservation et de conditionnement ne seront pas les mêmes. Le calendrier va s’accélérer », considère François Rondeau, responsable de la pharmacie du CHU de Nantes.

Pour le moment, un réapprovisionnement en vaccin Pfizer-BioNTech est prévu « chaque semaine » en Loire-Atlantique, indique l’ARS, qui ne communique pas sur les volumes de doses qui seront livrés.