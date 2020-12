L'éléphant des Machines de l'île, à l'arrêt en raison de la crise sanitaire. — F.Brenon/20Minutes

Un rétropédalage dont se seraient bien passés les responsables du tourisme nantais. Contrairement à ce qu’il avait laissé espérer au début du mois, le site des Machines de l’île ne rouvrira pas aux visiteurs pendant les vacances de Noël, annonce-t-il ce lundi​. Une décision consécutive aux annonces gouvenementales du 10 décembre concernant les établissements recevant du public.

Malgré le protocole sanitaire initialement envisagé, le Grand Elephant, le Carrousel des mondes marins et la Galerie des Machines resteront inaccessibles. L’événement festif Noël aux Nefs est également annulé (comme prévu). Une consolation toutefois pour les touristes et familles : l’éléphant « sera éveillé et fera des sorties » autour des Nefs, du 19 au 31 décembre, sans visiteur à bord.

Fermées depuis le second confinement, les Machines de l’île rouvriront (si tout va bien) le 6 février 2021. Elles auront donc reçu environ 300.000 visiteurs en 2020, contre 740.000 l’année précédente.