Le centre d'entraînement du FC Nantes, à la Jonelière. — L.Venance/AFP

Le groupe Ecologistes et citoyens souhaite que Nantes métropole prépare dès une présent un nouveau mode de gouvernance au cas où le FCN serait à vendre.

Il défend l'idée de faire entrer au capital du club des entreprises régionales et des supporteurs.

Et si Nantes métropole se préparait d’ores et déjà à une vente du FC Nantes en aidant les acteurs locaux à prendre le contrôle du club le moment venu ? C’est la proposition (osée) formulée ce vendredi, au cours du conseil métropolitain, par le groupe Ecologistes et citoyens, membre de la majorité pilotée par Johanna Rolland. « Le FCN est loin d’être une simple entreprise, c’est un bien commun, en très grande souffrance, voire même en péril. Notre collectivité doit donc impérativement se mobiliser de toutes ses forces », clame Florian Le Teuff, adjoint au maire de Nantes, par ailleurs co-fondateur de l’association A la nantaise.

Depuis sa vente à un actionnaire privé il y a 20 ans (Socpresse), le FC Nantes souffre en effet de difficultés sportives chroniques et, peut-être plus grave encore pour la collectivité, d’une image écornée, aux antipodes de son glorieux passé (8 titres de champion de France). Son propriétaire actuel, Waldemar Kita, n'est officiellement pas sur le départ mais il avait tenté de céder le club à un fonds d’investissement l’an passé. Ses relations avec la métropole sont glaciales.

« Au tour de Nantes métropole de se battre »

L’idée des écologistes est donc la suivante : créer dès aujourd’hui une société commerciale réunissant un pool d’entreprises régionales et de supporteurs prêts à devenir actionnaires du FCN lorsque le club sera à vendre. « A minima, cette prise de participation sera minoritaire et permettra de peser dans la gouvernance du club. Au mieux, et ce n’est pas à exclure, ce pool pourra être majoritaire voire même l’unique détenteur du capital du FC Nantes », explique Florian Le Teuff. Il assure qu’il existe « des entreprises intéressées à Nantes, en Vendée et en Bretagne pour un tel projet ».

Cette société commerciale serait animée par Nantes métropole, laquelle aurait donc un simple rôle d’entremetteur puisqu’il n’est « pas question d’investir de l’argent public dans un rachat ». « On sait tous que la force de frappe de notre collectivité est considérable. Donc, nous, élus, on doit tous prendre nos responsabilités et nous unir autour de l’idée que c’est désormais au tour de Nantes métropole de se battre pour la sauvegarde de notre patrimoine », insiste Florian Le Teuff, convaincu que la renaissance du club passe par « un nouveau modèle de gouvernance, plus collectif et plus ancré dans le territoire ».

« Le club fait partie de notre patrimoine »

La proposition, qui satisferait à coup sûr une partie des supporteurs des Canaris, n’a pas été rejetée par le vice-président en charge du haut niveau, Ali Rebouh (PS). « Le club fait partie de notre histoire, de notre patrimoine. Tous les élus y sont attachés. Sachez qu’on apportera notre soutien pour que le club puisse retrouver un peu de son histoire », a-t-il réagi, sans s’avancer davantage pour le moment.

Ali Rebouh a toutefois montré des signes d'ouverture en annonçant vendredi vouloir associer les élus de toutes les composantes politiques, ainsi que les associations de supporteurs, aux discussions menées avec la direction du FCN dans le cadre du renouvellement de la convention d’occupation du stade de la Beaujoire, laquelle s'achève en 2021. Plus largement, le vice-président souhaite échanger en « toute transparence » sur les relations futures entre la métropole et le FCN.