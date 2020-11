Le boulevard de la Praire de Mauves à Nantes — J. Urbach/ 20 Minutes

Les travaux se dérouleront l’été prochain, pour une mise en service fin 2021. D’ici à un an, une nouvelle voie sera aménagée le long du boulevard de la Prairie de Mauves à Nantes. Objectif : favoriser le covoiturage, puisqu’elle sera réservée « aux véhicules transportant deux personnes et plus (y compris le conducteur), en plus des véhicules de secours et transports collectifs », indique la métropole. Elle sera accessible « dans le sens sortant depuis Nantes vers le périphérique ».

Environ 8 minutes de gagnées

Selon la métropole, les covoitureurs pourraient ainsi être récompensés en évitant les embouteillages sur cet axe souvent congestionné, et fréquenté par environ 25.000 véhicules par jour. « Les études réalisées montrent que l’aménagement proposé permettra un gain de temps d’environ 8 minutes pour un trajet en heure de pointe du soir entre le boulevard de

Seattle et la Porte d’Anjou, pour un temps actuellement mesuré à 14 minutes sur ce même parcours en heure de pointe. »

Une évaluation de ce qui est présenté comme une expérimentation (budget : 500.000 euros) est prévue, afin de pérenniser cette voie mais aussi d’en tracer d’autres. La route de Pornic, le boulevard de la Vendée et la route de Rennes pourraient être concernés.