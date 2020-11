Un drive des commerçants du centre-ville de Nantes a ouvert — J. Urbach/ 20 Minutes

L'association de commerçants du centre-ville de Nantes Plein Centre vient d'ouvrir son propre drive.

Un moyen de satisfaire un maximum de clients, mêmes ceux qui ne voudront pas faire la queue devant les magasins, qui rouvrent à partir de samedi.

Ils terminent les étiquettes, peaufinent leurs vitrines, sans oublier de recharger leurs flacons de gel hydroalcoolique. Ce samedi, mais également dimanche, les commerçants nantais vont enfin pouvoir rouvrir leurs portes après un mois de fermeture. Si les clients seront sûrement nombreux, certains risquent d’être découragés par le protocole sanitaire, et notamment les longues files d’attente qui pourraient se créer devant les boutiques, lesquelles ne pourront pas accueillir plus d’une personne pour 8m2.

Pour éviter qu’ils ne soient tentés de se tourner vers les gros acteurs du e-commerce, l’association des commerçants Plein Centre mise sur un dispositif original. Il y a quelques jours, un « drive » a ouvert dans le hall de l’ancienne école des Beaux-arts (située quartier Bouffay) mis à disposition gracieusement par la mairie de Nantes. « Le client peut téléphoner à ses commerçants préférés ou commander via la plateforme Ma ville mon shopping, puis venir chercher toute la marchandise d’un seul coup, ici, explique Cécile Dumoulin, en charge du drive. Ça va permettre de fluidifier les commandes, notamment pour les personnes qui n’ont pas besoin de conseil particulier. »

« Ramener un maximum de chiffre avant Noël »

Une vaste pièce est dédiée au stockage des paquets, que les commerçants devront eux-mêmes, ou via coursier, acheminer. Mais cinq jours après le lancement du service, ce local reste encore bien vide… « Il va y avoir une montée en charge progressive, car ce système va aider à libérer de la place et du temps en magasin, espère Delphine Jacob, déléguée générale de Plein Centre. Il faut déployer tous les moyens possibles pour ramener un maximum de chiffre avant Noël. On peut aussi imaginer que le service va plaire à des familles qui viendront faire leurs courses en transports en commun le samedi, et repasseront quelques jours plus tard au drive en voiture, pour remplir le coffre. »

Le drive est ouvert jusqu’au 31 décembre, six jours sur sept, de 10h à 20h, mais pourrait bientôt être accessible même le dimanche, si la demande s’en fait sentir. Un service de paquets cadeaux, assuré par une association, sera bientôt mis en place.