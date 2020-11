Les trains régionaux TER Regiolis, en gare de Nantes (illustration). — Julie Urbach / 20 Minutes

Alors que le confinement est en vigueur depuis plus d’une semaine, la fréquentation des trains TER a fortement baissé en Pays-de-la-Loire. Ils circulent actuellement à 40 % seulement de leur capacité, fait savoir le conseil régional, gestionnaire du réseau opéré par la SNCF.

A partir de jeudi, la région des Pays de la Loire va donc adapter le trafic en supprimant des trains aux heures creuses. Les circulations habituelles seront maintenues uniquement aux heures de pointe, entre 6h et 9h et 16 et 19h, pour permettre aux usagers d’effectuer des trajets essentiellement domicile-travail.

Concernant le transport scolaire, pas de changements. Les lignes Aleop sont maintenues. Elles circulent normalement pour permettre aux élèves de se rendre à l’école, au collège ou au lycée. Les lignes autocar ne sont pas non plus modifiées, la fréquentation demeurant soutenue (80 %).