Le nouveau Beluga XL de l'avionneur Airbus. — S.Ramadier/Airbus

Il est en service depuis janvier mais ne s’était encore jamais posé à Nantes. Le BelugaXL, plus gros avion-cargo du monde, a atterri jeudi après-midi sur le tarmac de Nantes-Atlantique. Il décollera ce vendredi après-midi, vers 15 heures, après avoir participé à une série de tests techniques préalables à de futurs allers-retours réguliers.

Ce mastodonte, reconnaissable à sa bouille sympathique de mammifère marin, appartient à Airbus qui l’utilise pour livrer-expédier d’énormes morceaux d’avions entre ses usines. Et l’un des principaux sites français (avec Toulouse et Saint-Nazaire) de l’avionneur se trouve justement à Bouguenais, à deux pas de l’aéroport Nantes-Atlantique.

Livraisons entre Nantes et Hambourg

Nettement plus gros que son prédécesseur, le BelugaST, le BelugaXL pèse à lui seul 125 tonnes et est capable de transporter jusqu’à 50 tonnes de matériel. A partir de fin novembre, il débutera ses rotations entre Nantes et Hambourg, en Allemagne.

« Il viendra chercher les caissons centraux de voilure de la famille A320 fabriqués sur le site Airbus de Nantes afin de les livrer au site Airbus de Hambourg. Le BelugaXL a la capacité de charger neuf caissons centraux de voilure A320. Il s’adaptera aux cadences de production Airbus », explique l’avionneur.

La version précédente du Beluga a cessé ses rotations à Nantes depuis 2017, au profit de transferts par voies terrestres et maritimes. « Son retour à Nantes-Atlantique est programmé pour la fin novembre pour de nouveaux tests sur la plateforme aéroportuaire. Ensuite, cet avion opérera en soutien du BelugaXL », rapporte Airbus.