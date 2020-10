La station Diderot sur la ligne 3. — Google street view

Les voyageurs devront être vigilants. En raison de travaux d’entretien sur les voies, la ligne 3 de tramway du réseau Semitan est coupée depuis ce lundi entre la station Pirmil (Rezé) et le terminus Neustrie (Bouguenais). Soit pas moins de neuf stations perturbées. Retour à la normale le lundi 2 novembre.

Le service sur la ligne est maintenu par des bus-relais. Les arrêts ne se situent toutefois pas exactement au même endroit et les horaires peuvent varier (fréquence d’environ 5 minutes aux heures de pointe). La durée du trajet sera également plus longue que celle habituelle du tramway. Comptez entre 25 et 27 minutes pour rallier Pirmil à Neustrie.

L’objectif des opérations est de renouveler environ 500 m de rails à proximité de la station Château de Rezé. Ceux-ci sont usés par le poids des années et le passage quotidien d’une quarantaine de tramways. La Semitan profite des vacances, et de la baisse de fréquentation qui va avec, pour lancer les travaux.