SANTE Le conflit social aura duré plus d'un mois dans cet établissement privé spécialisé en psychiatrie

L'entrée de la clinique du Parc, rue Paul-Bellamy, à Nantes. — F.Brenon/20Minutes

C’est la fin d’un conflit qui aura duré plus d’un mois. Le mouvement de grève entamé mi septembre au sein de la clinique du Parc a officiellement pris fin jeudi soir. Les salariés grévistes de l’établissement privé de la rue Paul-Bellamy, qui luttaient pour obtenir une revalorisation des salaires​, ont repris le travail ce vendredi. Un accord a été trouvé, à l’issue d’une médiation à Paris, pour une augmentation de 60 euros nets par mois, assortie d’une prime de 100 euros et d’heures de récupération pour le personnel soignant.

« Le sentiment est mitigé, commente une gréviste. On a obtenu une avancée mais c’est moins que ce qu’on voulait [100 euros nets mensuels]. Il faut se rendre compte que nous étions rendus à 35 jours de grève. C’est épuisant. Pour les patients aussi, il fallait reprendre le travail. »

La clinique, spécialisée dans les soins pyschiatriques, avait été vidée de ses patients il y a 15 jours. Ceux-ci reviendront progressivement à partir de lundi. « Je souhaite l’apaisement des esprits pour mieux nous concentrer sur notre mission au service de nos patients, réagit Véronique Bertin, directrice de la clinique du Parc. C’est pourquoi je proposerai prochainement à toutes les équipes de la clinique de travailler ensemble à un projet ambitieux pour apporter plus de confort à nos patients et nos professionnels et nous rendre tous fiers de notre clinique. »

La clinique du Parc appartient au groupe Ramsay Santé.