Le festival international de science fiction les Utopiales, qui se déroulera du 29 octobre au 1er novembre, est forcément obligé de s’adapter au contexte sanitaire actuel. « Il aura lieu dans des conditions particulières, mais on maintient son esprit avec un programme riche et du même niveau que les années précédentes », estime Denis Caille, le directeur général de la Cité des Congrès de Nantes.

Pour la première fois, l’événement, dont le thème sera les Traces, sera déjà entièrement gratuit. « Notre objectif est de soutenir et d’accompagner tous les acteurs la chaîne du livre [auteurs, maisons d’édition, libraires etc.] qui, eux aussi, ont été grandement mis à l’épreuve ces derniers mois », explique l’équipe organisatrice.

Inscription obligatoire pour les spectateurs

La jauge sera réduite à 1.000 personnes maximum sur les différents lieux (près de 90.000 personnes l’année dernière sur les quatre jours). Aussi, afin de limiter, la concentration des spectateurs sur un seul et même site et pour organiser au mieux les flux de circulation, la programmation de ce rendez-vous incontournable sur la science-fiction va se déployer sur cinq sites différents (Cité des Congrès, Lieu Unique, CIC Ouest, Château des Ducs de Bretagne et la péniche Le Sémaphore).

Les spectateurs devront impérativement s’inscrire au préalable sur le site des Utopiales pour assister aux différentes animations. Début des inscriptions vendredi vers 18 h.