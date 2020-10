NANTES, le 22/04/2013 Un tramway — FABRICE ELSNER/20MINUTES

« La création de ces lignes vous paraît-elle pertinente ? » « A quels enjeux de déplacements la transformation du pont Anne-de-Bretagne doit-elle répondre ? » Voilà le type de questions qui seront bientôt posées aux habitants de la métropole nantaise. Plus d’un an après son annonce de la création de nouvelles lignes de tramway, la mairie s’apprête à lancer une concertation publique sur cet énorme projet chiffre à 325 millions d’euros.

Ce qui est acté, c’est que trois nouvelles lignes de tram (lignes 6, 7 et 8) circuleront à l’horizon 2026, avec 5 km de nouvelles voies. Mais certains éléments restent encore à déterminer notamment les tracés précis et les correspondances. Le pont Anne-de-Bretagne, qui nécessitera d’être transformé pour accueillir des rails, sera également au coeur de la concertation.

Quels prolongements après 2030 ?

« Son renouveau est une opportunité pour augmenter les capacités de franchissement pour accueillir tous les modes (…) et concilier pont et espace public de qualité », indique la ville. Enfin, le prolongement de ces lignes seront aussi discutées, et « toutes les options d’extension sont envisageables » après 2030. Objectif : que « Commerce » ne soit plus le seul secteur centralisant l’ensemble des lignes de tramway.

Cette concertation préalable publique se tiendra entre le 26 octobre et le 18 décembre (première réunion le 3 novembre). Nantes métropole, qui a déjà lancé la plateforme en ligne, dévoilera les options retenues au printemps 2021.