CLIMAT Vingt chercheurs sont chargés par la région Pays-de-la-Loire d'étudier les conséquences du réchauffement climatique et d'émettre des préconisations

Le Giec des Pays-de-la-Loire est constitué de 20 membres. — F.Brenon/20Minutes

Le nouveau Giec des Pays-de-la-Loire s'est réuni pour la première fois mardi.

Il rassemble 20 chercheurs spécialisés dans des disciplines différentes.

Le conseil régional s'appuiera sur eux pour adapter ses politiques publiques.

Convaincu que la réponse au réchauffement climatique « se joue aussi à l’échelle d’une région », le conseil régional des Pays-de-la-Loire a décidé de se doter de son propre comité d’experts scientifiques. Ce Groupe interdisciplinaire d’experts sur le changement climatique (Giec), qui s’inspire évidemment du célèbre Giec des Nations Unies, s’est réuni pour la première fois mardi.

Constitué de 20 membres, il rassemble des chercheurs travaillant dans des spécialités aussi variées que le littoral, la géologie, la météo, la ressource forestière, la finance ou l’urbanisme. Objectif : évaluer précisément les conséquences du réchauffement climatique, puis émettre des préconisations.

« Ils aideront les élus à prendre les bonnes décisions »

« On met autour de la table des experts ayant des approches différentes mais néanmoins complémentaires, se félicite Laurent Gérault, vice-président. Ils vont nous faire un état des lieux, le mettre à jour au fur et à mesure. Ils aideront ainsi les élus à prendre les bonnes décisions d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques. »

Lancement du Groupe Interdisciplinaire d’Experts sur le #Climat(GIEC #PaysDeLaLoire) Collectif au service des politiques publiques régionales dans la lutte contre le dérèglement climatique. Tous ensemble pour des actions concrètes #eau #énergie, #biodiversité #mobilités durables! pic.twitter.com/FpAeUZQXtl — Christelle MORANÇAIS (@C_MORANCAIS) October 6, 2020

Ce Giec régional, qui existe déjà dans une version similaire en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie, se réunira tous les deux mois jusqu’à la production d’un rapport au printemps 2021. « Trop souvent les enjeux sont perçus comme une source de frustration. Il nous paraît très important de pouvoir proposer un récit de ce qu’il est possible de faire », commente Virginie Raisson, chercheuse en géopolitique et présidente du Giec.

Sans attendre, le conseil régional a présenté mardi une étude sur le changement climatique en Pays-de-la-Loire, cofinancée par l'Ademe. Il en ressort que la température moyenne a augmenté de 1,2 à 1,8°C sur les 60 dernières années et devrait encore augmenter de 1,5°C d’ici 2050. Le niveau de la mer a augmenté de plus de 3 cm entre 1993 et 2014. La superficie des zones affectées par la sécheresse a été multipliée par trois en Pays-de-la-Loire.