Une tronçonneuse. (Illustration) — Thierry Charlier/AP/SIPA

Grosse frayeur quartier Barberie à Nantes​ dimanche. Vers 18 h, le service départemental d'incendie et de secours a été sollicité pour intervenir sur un imposant chêne qui s’était fendu en son milieu et menaçait de s’effondrer, rue Meynieu.

L’arbre, probablement fragilisé par la tempête Alex, mesure 25 m de haut et 3 m de circonférence. Les sapeurs-pompiers et la mairie de Nantes ont donc établi un périmètre de sécurité, obligeant à l’évacuation de six logements. Six personnes au total ont dû être relogées.

L’arbre devra être élagué en urgence. Une société privée doit intervenir.