Christian Gourcuff. — Lionel Urman/SIPA

Place à l’épisode numéro 5 de la saison 2 de Sans contrôle, le podcast 100 % FC Nantes. Nos quatre spécialistes du FCN reviennent tout d’abord sur la petite phrase de Christian Gourcuff, après la nouvelle défaite (2-0) à Lille vendredi. « C’est un peu inquiétant », a-t-il avoué.

Nous avons d’ailleurs posté un sondage sur le compte Twitter de Sans contrôle. Les supporteurs nantais doivent-il se faire du souci pour leur équipe ?

Il a aussi été question de Christian Gourcuff qui n’est pas favorable à la nouvelle règle des cinq changements. Le coach nantais a-t-il raison ?

Enfin, et puisqu’on est dans la dernière ligne droite du mercato (qui se termine lundi à minuit), le FC Nantes va-t-il se renforcer ? Un numéro 9 va-t-il arriver ? S’oriente-t-on vers un panic-buy (achat(s) irrationnel(s) de dernière minute) ?

Tous les mardis à partir de 18 heures

Le concept de ce podcast 100 % FC Nantes ? Quatre journalistes sportifs nantais (Hit West, Ouest-France, Presse Océan et 20 Minutes) derrière un micro pour débattre de l’actualité du FC Nantes. Une émission audio innovante proposée chaque mardi à partir de 18 heures sur le site de 20 Minutes et les différentes plateformes d’hébergement de podcasts (Spotify, Apple Podcasts, Deezer, etc.).