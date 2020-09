CULTURE La soirée festive, programmée ce samedi malgré l’épidémie, se transforme cette année en une « balade paisible et agréable » dans les rues de Nantes

Paysage glissé, le toboggan du château des ducs à Nantes — Philippe Piron _ LVAN

Il ne reste plus que deux jours pour (re) découvrir le Voyage à Nantes 2020.

La Nuit du VAN, qui aura lieu samedi, propose une visite du parcours en nocturne.

Différent ne veut pas forcément dire moins bien. C’est dans cet état d’esprit que le Voyage à Nantes aborde la Nuit du VAN, qui doit se dérouler ce samedi dans les rues de Nantes. Cette soirée festive, qui lance d’habitude la saison estivale, a été reportée en fin d’événement, en raison de l’épidémie de coronavirus et du protocole sanitaire qui ont complètement chamboulé l'édition 2020 du Voyage à Nantes. « Cette année, il a fallu la rendre un peu plus slow, détaille Jean Blaise, le directeur. Cette nuit sera comme une balade paisible et agréable pour découvrir le parcours en nocturne, une dernière fois. »

Samedi soir, la majorité des musées et expositions joueront les prolongations jusqu’à minuit (ou 22h), avec une entrée gratuite à partir de 19h. En extérieur, les oeuvres phares du parcours seront éclairées en rose, une ambiance que l’on pourra retrouver dans certains lieux comme sur le cours Cambronne ou au Jardin des plantes, qui fermeront eux aussi un peu plus tard.

Pas de rassemblement

« Ce ne sera pas un événement au rabais mais il va prendre cette année une autre couleur », positive-t-on chez Yodel, le collectif artistique traditionnellement chargé des animations. Si « tout ce qui peut amener à des rassemblements » a été annulé, trois curiosités se préparent : sur la Loire, le Navibus N2 sera transformé en « luciole mouvante » ; au Jardin des plantes, les personnages de l’artiste Jean Jullien vont « s’échapper » grâce à une distribution de 1.500 drapeaux. Tout au long de la soirée, une fanfare de dix musiciens sillonnera les rues à bord d’un camion, sans jamais s’arrêter.

« L’événement sera bien dimensionné, estime Fabrice Roussel, le président du Voyage à Nantes », au sujet du maintien de la manifestation alors que la situation sanitaire se dégrade ces derniers jours. Dans la mesure où elle ne prévoit pas de grands rassemblements, la Nuit du VAN devrait donc se dérouler comme prévu.