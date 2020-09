Le 23, nouveau lieu culturel à Nantes, ouvre ses portes — J. Urbach/ 20 Minutes

L'association Big City Life a voulu transformer cet espace un peu vieillot en lieu de vie ouvert au grand public et aux habitants du quartier.

Le 23 a vocation à «évoluer en permanence» et proposera une programmation culturelle très variée.

Il se définit comme un « spot bien cool », et on avoue avoir un peu de mal à lui attribuer un qualificatif plus précis… Depuis mercredi soir, Le 23, ce lieu culturel piloté par l’association Big City Life, est ouvert quartier des Hauts-Pavés (23 rue Villebois-Mareuil) à Nantes. Un peu bar, un peu resto, à mi-chemin entre salle d’expos et salle des fêtes, cet espace où l’on croisera aussi bien des tatoueurs que des joueurs de bridge ne ressemble à aucun autre.

Le programme de ce week-end d’inauguration (vendredi, samedi et dimanche soirs, entrée à prix libre) donne le ton, avec pêle-mêle des dégustations de vin, des solos de danse, une vente de vinyles, des performances de drag-queen ou encore une soirée bretonne galettes-huîtres-muscadet… « L’objectif est que ce lieu de vie s’adresse à tous et évolue en permanence, explique Nicolas, directeur de Big City Life. La programmation changera toutes les semaines. » Sur les murs, les œuvres réalisées ces derniers jours par huit street artists disparaîtront dans quelques mois, au profit de nouvelles.

L’un des « 15 lieux à réinventer »

Le 23 sera ouvert le soir du vendredi au dimanche pour le grand public, et le reste de la semaine pour les habitants du quartier. Une façon de faire perdurer l’histoire de ce lieu un peu vieillot, qui appartenait au diocèse avant de devenir l’ancien cinéma Bretagne puis d’abriter les spectacles de fin d’année des écoles du quartier. C’est dans le cadre de l’opération des «15 lieux à réinventer» menée par la ville de Nantes en 2018 que Big City Life a pu obtenir les clés de cette salle aux dimensions atypiques (notamment dues à son grand balcon, où des rangées de chaises de l’époque ont été conservées, et son sol en pente).

Des riverains, dont certains ont participé au chantier, ont déjà émis plusieurs souhaits pour la nouvelle vie de la salle. Des séances de yoga, un marché de producteurs locaux, un club de bridge ou encore un potager sont en préparation. « On aimerait pouvoir rendre possibles toutes les envies des habitants, promet Antoine, le responsable des lieux. Organiser la fête des voisins, un repas de Noël, ou tout ce qui ressortira de la boîte à idées que nous avons installée. » En configuration normale, Le 23 pourra accueillir 650 personnes debout, 250 en format assis.