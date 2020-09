La frégate russe — J. Urbach/ 20 Minutes

Non non, le « Belem » n’a pas encore fait son grand retour quai de la Fosse. Dans la nuit de mercredi à jeudi, c’est un autre voilier qui a remonté l’estuaire de la Loire pour s’arrêter à Nantes. Depuis ce matin, ponton Belem, les regards se tournent vers cette frégate russe appelée « Shtandart ».

Long de 34 mètres et disposant de 14 voiles, il s’agit d’une réplique du premier navire de guerre de la flotte baltique, construit en 1703 d’après les plans du tsar Pierre Le Grand. Ce bateau musée, qui est également un voilier école, a été construit entre 1994 et 1999 sur les rives de la Neva à Saint-Pétersbourg. Depuis, il a participé à de nombreuses fêtes maritimes en France et en Europe. En navigation, il peut transporter jusqu’à 40 personnes, dont dix membres de l’équipage.

Une semaine de visites

Prévu pour arriver ce week-end, le « Shtandart » a pris de l’avance dans son programme de navigation et s’ouvrira aux visites dès ce jeudi après-midi. Il sera accessible jusqu’à vendredi prochain (10 h-12 h 30 et 13 h 30-20 h 30, tarif : 4 euros). Plusieurs milliers de visiteurs sont attendus.