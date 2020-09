Valérie Oppelt, 46 ans, est députée et candidate LREM à la mairie de Nantes. — F.Brenon/20Minutes

Valérie Oppelt, députée La République en marche de Nantes, et élue municipale d’opposition à la mairie de Nantes, a reçu des menaces de mort. Elle l’a annoncé sur son compte Twitter. « Je viens de recevoir à ma permanence parlementaire à Nantes une lettre de menace de mort sur moi et ma famille, précise-t-elle. Je ne me laisserai pas intimider par cet acte de lâcheté abject et nauséabond. »

Je viens de recevoir à ma permanence parlementaire #Nantes une lettre de menace de mort sur moi et ma famille.

Je ne me laisserai pas intimider par cet acte de lâcheté abject et nauséabond.

Une plainte sera déposée au commissariat.#NeRienLaisserPasser



CC @GDarmanin @LaREM_AN — Valérie Oppelt (@valerie_oppelt) September 22, 2020

Valérie Oppelt indique qu’elle va déposer plainte. Pendant sa campagne électorale, la députée avait vu son local de campagne attaqué et dégradé par des tags anti-LREM au moins à deux reprises.

Une douzaine d'individus masqués s'en sont pris à notre local & ont dégradé la façade. Ils ont tenté de forcer la porte. Merci @PoliceNat44 pour votre réactivité.

Nous ne céderons pas aux intimidations & continuons les #Municipales2020 #Nantes#Stopviolence #Respectdeladémocratie pic.twitter.com/Lfb9ErxOC5 — Valérie Oppelt - Nantes Avec Vous (@NantesAvecVous) February 6, 2020

Gérard Darmanin, le ministre de l’Intérieur, a réagi sur les réseaux sociaux en condamnant cet acte et en apportant son soutien à la députée. La maire de Nantes Johanna Rolland a également publié un message sur Twitter. « Les menaces de violences n’ont pas leur place dans notre société », estime-t-elle.