Petite révolution, le média local Télénantes devient une chaîne 100 % info.

Elle proposera deux tranches d’info en direct, Nantes Matin de 7 h à 9 h, et Nantes Soir, de 18 h à 20 h.

Il y en a eu des changements à Télénantes depuis presque seize ans, mais celui qui va intervenir, à partir de lundi matin, est sans doute le plus important de l’histoire de la chaîne locale. « C’est un peu la troisième naissance de la télé à Nantes, estime Dominique Luneau, le président du média. En 2004, Nantes 7 et Télénantes sont créées [deux chaînes à l’époque sur le même canal]. En 2011, c’est l’arrivée de Télénantes, seul. En 2020, Télénantes devient une chaîne 100 % d’info Loire-Atlantique. »

Le média proposera deux tranches d’info en direct, Nantes Matin de 7 h à 9 h, et Nantes Soir, de 18 h à 20 h. Et puis des boucles d’informations tout au long de la journée et du week-end, avec la possibilité de prendre l’antenne en cas de gros événement. « On était arrivés à l’épuisement d’un modèle, avoue Luneau. Avant, on proposait des magazines, des captations et programmes extérieurs. On s’est rendu compte, surtout avec le Covid-19, qu’il fallait changer. » La réussite de BFM, chaînes d’info en continu installées à Paris, Lyon et Lille, a aussi servi d’exemple. « BFM, c’est un signal pour nous. On ne va pas faire du copier-coller, mais on va se servir de la même mécanique. » Surtout que ce média lorgne sur beaucoup d’autres villes, et notamment Nantes…

Autre grand virage de la chaîne, au budget de 2 millions d’euros et dont l’audience selon Médiamétrie s’élevait à 140.000 téléspectateurs par semaine en juillet, la coopération engagée avec le groupe Ouest-France (actionnaire à hauteur de 10 % de Télénantes et de 20 Minutes à 50 %) et ses différentes entités. « La plateforme digitale de Ouest-France, qui est devenue cet été le premier site d’info en France, diffusera prochainement en replay nos vidéos et les programmes de la chaîne en direct », explique Dominique Luneau. Télénantes repose sur une équipe de vingt salariés, dont dix journalistes.