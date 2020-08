Des comédiens au Puy du Fou, le 11 juin 2020. — CHINE NOUVELLE/SIPA

Il n’y aura pas de nouvelle dérogation pour le Puy du Fou. Le préfet de Vendée, Benoît Brocard, a annoncé ce mardi à Ouest-France que la jauge maximale des spectacles resterait désormais limitée à 5.000 personnes, après la polémique sur un spectacle qui a réuni 9.000 personnes le week-end dernier.

Les prochaines représentations de la Cinéscénie, manifestation emblématique du parc d’attractions, prévues les 21 et 22 août prochains, se feront devant un maximum de 5.000 personnes. « Cette décision s’appuie sur la réévaluation de la situation sanitaire locale et nationale, les données les plus à jours confirmant une dégradation qui s’accélère », explique la préfecture de la Vendée. « Dans la mesure où la Cinéscénie draine un public venu de l’ensemble du territoire national, ces éléments doivent nécessairement être pris en considération. »

Un nouveau protocole à venir ?

Pour son spectacle du 15 août, le parc avait pu accueillir 9.000 spectateurs, soit plus que la jauge autorisée, grâce à une dérogation de la préfecture. La nouvelle avait suscité la polémique, quelques jours après la prolongation de l’interdiction des rassemblements de plus de 5.000 personnes jusqu’au 30 octobre.

La préfecture indique travailler avec le Puy du Fou sur un nouveau protocole sanitaire, qui permettra l’examen de demandes de dérogation à l’avenir. Contacté par Ouest-France, le Puy du Fou a déclaré « prendre acte » de la décision.