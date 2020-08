Une voiture de gendarmerie. (illustration) — FRED SCHEIBER/SIPA

Un homme de 21 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire vendredi dans le cadre de l’enquête sur l’incendie de véhicules appartenant à deux gendarmeries de Loire-Atlantique, a-t-on appris auprès du parquet. L’identification de l’auteur présumé a pu se faire « grâce à des recoupements visuels mais surtout scientifiques, car on a de l’ADN », a déclaré Sylvie Canovas-Lagarde, procureur de la République de Saint-Nazaire.

Dans la nuit de dimanche à lundi, à Pornic, deux véhicules de gendarmerie ont été incendiés et un bâtiment administratif avait également été noirci par un incendie qui a eu lieu vers 03 h 00. Plusieurs véhicules avaient également pris feu sur le parking de la caserne de Saint-Brévin-les-Pins en mai.

« On a fait une jonction des procédures du 10 mai 2020 de Saint-Brévin et la procédure du 27 juillet de Pornic », a indiqué Sylvie Canovas-Lagarde. L’homme, mis en examen pour destruction par incendie, mise en danger de la vie d’autrui et intrusion dans une enceinte militaire, « ne donne aucune explication à ses gestes » et conteste les faits, a ajouté la procureure.