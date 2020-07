Nantes, le festival des Rendez-vous de l'Erdre — Frédéric Brenon

« Nous vous donnons rendez-vous du 24 au 30 août 2020, tout au long des 70 km du fil d’eau qui nous lie ». Alors que la majorité des festivals d'été ont été annulés et que l’incertitude plane sur les événements de la rentrée, le festival de jazz et de belle plaisance des Rendez-vous de l'Erdre devrait bien avoir lieu. Les organisateurs de cet événement, qui attire entre 100 et 150.000 festivaliers chaque année à Nantes et dans une dizaine de ville de l’agglo et la région, sont en train de travailler sur une édition « inattendue » dans sa forme.

A deux mois de la date, difficile encore de savoir quel sera le nouveau visage de ce festival, pendant lequel les rives de l’Erdre parfois étroites sont en général pleines à craquer, pour applaudir des artistes venus du monde entier. Sur ce point, l’Association culturelle de l’été avait déjà indiqué que la programmation donnera davantage de place aux artistes locaux.

Le festival ne se tiendra pas sur les quais

Mercredi soir, elle indique que les scènes ne pourront être installées sur les quais notamment à Nantes, Sucé-sur-Erdre et Nort-sur-Erdre, sans pour autant détailler les installations qui se préparent (qui doivent aussi recevoir une autorisation préfectorale). Pour autant, « une riche programmation artistique et un rassemblement nautique seront bien au rendez-vous », promettent les organisateurs. Pour l’occasion, cette édition sera appelée « Les RDV (in) attendus ».