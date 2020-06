Des migrants rohingyas originaires de Birmanie abandonnés par leurs passeurs sur un navire au large de la Thaïlande, le 14 mai 2015 — Christophe Archambault AFP

Ils se trouvaient à bord d’une embarcation de fortune au large de l’île de Sumatra. Quelque 94 Rohingyas, une minorité musulmane persécutée en Birmanie, qui se trouvaient à bord d’une embarcation de fortune auraient été secourus cette semaine par des pêcheurs, selon les autorités maritimes indonésiennes.

Ils ont été interceptés par des garde-côtes et ramenés près des côtes indonésiennes mercredi. Mais les responsables de la ville de Lhokseumawe, sur la côte nord de Sumatra, ont d’abord refusé de laisser le groupe de réfugiés débarquer, invoquant un risque sanitaire lié au coronavirus.

« Attristés de voir des enfants et des femmes enceintes bloqués en mer

Les riverains en colère ont alors décidé d’agir, et ont pris leurs bateaux pour ramener les réfugiés, parmi lesquels 30 enfants, à terre. Les habitants des alentours se sont rassemblés sur une plage et les ont encouragés, selon un journaliste de l’AFP sur place. « C’est pour des raisons purement humanitaires », a expliqué le pêcheur Aples Kuari. Nous avons été attristés de voir des enfants et des femmes enceintes bloqués en mer ».

Le chef de la police locale Eko Hartanto avait indiqué plus tôt que les Rohingyas seraient renvoyés en mer. Mais les autorités ont dû revenir sur leur décision devant les protestations de la population locale et le groupe de réfugiés a pu finalement mettre pied à terre et être hébergé par les habitants.

Les Rohingyas seront testés par du personnel médical pour s’assurer qu’ils ne sont pas contaminés par le nouveau coronavirus, selon les sauveteurs de la province d’Aceh. Amnesty international a salué ce sauvetage.

« Le débarquement des réfugiés rohingyas est un moment d’optimisme et de solidarité », a souligné Usman Hamid, directeur exécutif de l’ONG en Indonésie.