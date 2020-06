CORONAVIRUS Les incertitudes et contraintes ont poussé les organisateurs à renoncer pour 2020

La Foire internationale de Nantes se déroule au parc des expositions de la Beaujoire. — Exponantes

C’est d’ordinaire le plus important événement commercial de l’ouest de la France La Foire internationale de Nantes n’aura pas lieu en 2020, annoncent les organisateurs. La foire, qui devait initialement se dérouler en avril dernier, avait été reportée à la fin de l’été (29 août-6 septembre) en raison de la crise du coronavirus.

Mais face aux incertitudes et contraintes existantes, l’interdiction des rassemblements de plus de 5.000 personnes notamment, Exponantes, gestionnaire du parc des expositions de la Beaujoire, a préféré jeter l’éponge. L’événement, qui réunit 500 exposants et attire en moyenne 60.000 visiteurs chaque année, est annulé pour 2020. La prochaine édition se déroulera du 3 au 12 avril 2021.

« Décision difficile »

« Cette décision difficile pour chacun d’entre nous permettra d’organiser l’événement dans un cadre convivial et sécurisant, adapté aux nouvelles normes sanitaires qui nous seront demandées, réagit Exponantes. Nous tenons à remercier particulièrement nos exposants qui se sont engagés à ce jour ainsi que les nombreux visiteurs qui nous ont contactés pour nous soutenir dans cette période trouble. »