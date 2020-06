La Brigade Loire. — LOIC VENANCE / AFP

La Brigade Loire a décidé d’interpeller les candidats à la mairie de Nantes à moins de quinze jours du second tour des municipales.

L’association demande aux candidats de se positionner sur trois thèmes : la Beaujoire, le centre d’entraînement de la Jonelière et la gestion du FCN.

L’association de supporteurs estime que le FC Nantes « n’a pas été traité comme un sujet important durant cette campagne électorale ». La Brigade Loire a donc décidé d’interpeller les candidates à la mairie de Nantes à moins de quinze jours du second tour des municipales.

Tout d’abord, sur la rénovation du stade de la Beaujoire. Après avoir dénoncé « le fiasco YelloPark », la BL demande « aux différents candidats de s’engager par écrit sur le fait que la Beaujoire ne sera pas détruite, et qu’aucun nouveau stade ne sera construit pour le FC Nantes, ni à Nantes, ni dans la métropole, ni ailleurs » et se positionne pour « une rénovation qui doit être complète et ne pas se limiter aux modifications imposées par le CIO-JO 2024 [Jeux olympiques] et l’IRB-CDM Rugby 2023 [Coupe du monde de rugby]. »

« Préparer déjà l’après Kita »

De plus, l’association demande « de la transparence et la possibilité pour les représentants des associations de supporteurs d’assister aux différentes réunions de travail sur le sujet de la Jonelière [centre d’entraînement appartenant à la ville] ». Depuis plusieurs mois, Waldemar Kita, président du FC Nantes, envisage de déménager le centre d’entraînement car ce dernier est vieillissant et trop petit pour accueillir les différentes sections du club. La BL « s’oppose à l’éparpillement des équipements sportifs aux quatre coins de la métropole, à mille lieues de leur implantation historique ».

Enfin, pour la Brigade Loire, « le FC Nantes n’est pas un sujet mineur et la majorité municipale doit jouer un rôle actif dans la vie du club ». L’asso regrette que le club fasse la une de l’actualité « pour des raisons plus ou moins avouables (résultats sportifs calamiteux, entraîneurs limogés, transferts et intermédiaires douteux, Waldemar Kita cité dans les Panama Papers, YelloPark etc.) » et appelle « à préparer l’après Kita » en associant « les différents acteurs locaux ». Pour finir, la BL veut que les candidats s’engagent « à soutenir l’actionnariat populaire ».