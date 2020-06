De nombreuses voitures attendent pour accéder à la déchetterie de Rezé, vendredi 22 mai 2020. — F.Brenon/20Minutes

Les files d’attente étaient impressionnantes ces dernières semaines ! Parfois plus de deux heures de queue pour accéder aux déchetteries de la métropole nantaise, rouvertes le 11 mai. La faute aux besoins importants des usagers qui avaient accumulé déchets recyclables et encombrants après deux mois de confinement. La faute aussi aux restrictions d’accès : seuls trois ou quatre véhicules à la fois étaient autorisés dans chaque site.

Nantes métropole annonce finalement cette semaine un assouplissement des mesures pour recevoir un plus grand nombre d’usagers. Un véhicule par benne, soit entre 7 et 10 véhicules à la fois selon les sites, peut désormais être accueilli.

Encore 40 minutes d’attente sur certains sites

« La situation s’améliore globalement pour l’ensemble des déchetteries et écopoints : les files d’attente diminuent largement pour revenir à une situation quasi normale pour la saison », assure la collectivité.

L’attente demeure toute de même importante à certains endroits, à l’image des déchetteries de Nantes-Prairie de Mauves, de Saint-Herblain-Tougas, d’Orvault et de la Chapelle-sur-Erdre, où il faut compter entre 30 et 40 minutes en moyenne.

Des horaires à privilégier

Pour éviter la foule, retenez que les jours les plus calmes sont le mardi et le jeudi, que le créneau horaire le plus favorable est 12 h 30-13 h 30, et que les créneaux les plus sollicités sont 10 h-11 h et 17 h-17 h 45.

Nantes métropole conseille par ailleurs de procéder au tri des déchets avant de venir, pour passer le moins de temps possible sur le site. Les habitants qui en ont la possibilité sont également invités à conserver leurs déchets verts dans leur jardin.