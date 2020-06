Des répétitions de spectacles, mardi soir, à la Compagnie du café-théâtre. — La Compagnie du café-théâtre

La Compagnie du café-théâtre, le théâtre de Jeanne et le théâtre du Sphynx sont les trois seuls théâtres nantais à rouvrir leurs portes ce jeudi.

Les directeurs de différents établissements sont soulagés, mais n’ont pas oublié ce qu’ils ont vécu pendant presque trois mois.

Une perte financière importante a été subie par les différents théâtres avec ces longs mois de confinement.

Après presque trois mois, elle est « inquiète mais heureuse ». Mathilde Moreau, la directrice de la Compagnie du café-théâtre de Nantes, attend avec impatience d’entendre à nouveau « les gens rire ». Ce jeudi, son théâtre ainsi que celui de Jeanne et du Sphynx lèvent enfin le rideau pour laisser place aux comédiens. Ce sont les trois seules scènes qui rouvrent à Nantes depuis le début du confinement. Les autres doivent suivre dans les semaines à venir.

La fin « d’un cauchemar », toujours selon Mathilde Moreau, pour tous ces directeurs de salle. Financier forcément, mais aussi personnel. Thierry Patru, gérant du théâtre de Jeanne, n’a pas oublié son retour pendant le confinement dans la salle, désespérément vide et silencieuse : « J’ai eu l’impression qu’il y avait eu un début d’incendie. Les décors étaient restés en place, les costumes posés vite fait. C’était très curieux. » « C’est violent ce qu’on a vécu, acquiesce Mathilde Moreau. On a pu même se demander si un jour on allait vraiment rouvrir… »

Une grosse perte financière

Le Jour J est arrivé pour ces trois théâtres nantais. « C’est un très gros soulagement mais il est partiel car on est tenu aux règles sanitaires… », avoue Patrice Fourreau, directeur du Sphynx. Masque obligatoire pour les spectateurs évidemment. Lui a fait le choix de mettre du monde un rang sur deux (les deux autres théâtres n’appliquent pas cette mesure) et de laisser deux sièges vides entre des personnes qui ne sont pas arrivées ensemble ou pas de la même famille. Sa jauge passe alors de 150 places à 40… Une perte financière qui vient s’ajouter à celle vécue pendant ces trois derniers mois. « On va atteindre 30.000 euros de pertes, plus les charges à venir car elles ont été reportées », précise Patrice Fourreau.

Reports des spectacles, annulations des locations des différentes salles, des ateliers, des cours de théâtre, etc. « En termes de chiffre d’affaires, on est entre 125.000 euros et 130.000 euros de pertes, explique Thierry Patru. En perte sèche à la banque, entre 35.000 et 40.000 euros. C’est ça, la vraie perte financière. » Mathilde Moreau a aussi dû faire une croix sur des spectacles d’artistes qu’elle produit. « On a fait 25.000 euros de remboursement de billets, compte la directrice de la Compagnie du café-théâtre, qui gère en tout une vingtaine de salariés. C’est une perte pour nous de 600.000 euros de chiffre d’affaires. On fait 1,5 million d’euros de CA chaque année. On était pleine balle en 2020… On partait sur 2 millions d’euros. »

« Si en septembre, c’est comme maintenant, on est morts »

Patrice Fourreau, qui a fait un appel aux dons, est néanmoins plus inquiet que les autres. « On parle beaucoup des intermittents, des comédiens, mais peu des directeurs de théâtre. Moi, ça fait trois mois que je ne suis pas payé avec toutes les charges. C’est le flou artistique pour la rentrée en septembre. Va-t-on rouvrir totalement et pouvoir faire une programmation habituelle avec un remplissage de salle normal ? Si en septembre, c’est comme maintenant, on est morts. On ne pourra pas se relever de notre crise financière. »

Tous sont néanmoins unanimes sur un point : « On s’est sentis abandonnés par le gouvernement ! », selon Mathilde Moreau. « L’aide, j’y croirai quand elle passera de la promesse au concret, peste Thierry Patru, qui est responsable de cinq salariés. C’est-à-dire quand j’aurai des sous sur mon compte en banque pour nous aider vraiment. Pour l’instant, à part le chômage partiel dont j’ai pu bénéficier comme tout le monde, je n’ai rien du gouvernement ! »