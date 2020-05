La plage de Porcé, à Saint-Nazaire. — A.Lamoureux/Saint-Nazaire Renversante

Le déconfinement et le beau temps ont décuplé les envies de voyage. Mais l’interdiction de se déplacer à plus de 100 km de chez soi limite fortement les possibilités. Du moins sur le papier. Car à bien y regarder, les idées d’évasion, le temps d’un week-end ou davantage, sont tout de même assez nombreuses dans un rayon de 100 km autour de Nantes. 20 Minutes vous propose une sélection de destinations méconnues, loin de la foule.

Paimbœuf et le canal de la Martinière (Loire-Atlantique)

De jolis quais, des façades colorées, une église néo-byzantine, des pins et même quelques palmiers. A 47 km de Nantes, le charme de Paimbœuf demande à être découvert. Ce port de Loire ayant prospéré aux XVIIIe et XIXe siècle vaut aussi le détour pour son Jardin étoilé : une aire de jeu insolite conçue par l’artiste japonais Kinya Maruyama et qui offre de beaux points de vue sur le fleuve. A quelques encablures de là, le canal de la Martinière est un havre de paix particulièrement propice aux balades à pied et, surtout, à vélo. Long de 15 km, il concentre rosières, écluses et spots de pique-nique. Très apprécié des pêcheurs.

Les plages de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique)

Pour bien des Nantais, Saint-Nazaire c’est l’estuaire, des industries, des immeubles typiques de la Reconstruction. Mais beaucoup ignorent que Saint-Nazaire est aussi « la ville aux vingt plages », dont certaines comptent parmi les plus belles de la région. Le meilleur moyen de les découvrir est assurément en empruntant le sentier des douaniers (GR 34). Nichées au pied de falaises, surveillées uniquement par quelques pêcheries et villas cossues, Porcé, Bonne-Anse, Kerloupiots, Port-Charlotte et autres Belle-Fontaine présentent de faux airs de calanques. Moins secrète mais aussi plus chic, la plage de Monsieur Hulot est la perle de Saint-Marc-sur-Mer, immortalisé par le cinéaste Jacques Tati. Le littoral nazairien, qui démarre par la Grande plage, s’achève, à l’ouest, à la plage Jaunais.

Les plages de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). - A.Dréan/Saint-Nazaire Renversante

La cité médiévale de Châteaubriant (Loire-Atlantique)

Boudée par les touristes citadins, qui n’y voient souvent qu’une bourgade perdue entre Nantes et Rennes, Châteaubriant a pourtant de quoi surprendre. A commencer par la cité médiévale : ses ruelles, ses maisons à colombage, ses tours, et, bien sûr, son château. La forteresse, qui a traversé les époques médiévale et Renaissance, est actuellement fermée en raison du Covid mais sa cour et ses jardins demeurent accessibles. A ne pas rater également la Carrière des Fusillés, haut lieu de mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Envie de nature ? Préférez les étangs de Choisel, proches du centre-ville, ou, au sud, le site des Forges de Moisdon-la-Rivière. L’ancienne ligne ferroviaire Châteaubriant-Ruffigné-Rougé offre aussi 15 km de voie verte sans la moindre voiture. Côté pratique, Châteaubriant est directement accessible depuis Nantes en tram-train.

Les vignobles du Layon et de l’Aubance (Maine-et-Loire)

Réputés pour leurs vins moelleux, les vignobles du Layon et de l’Aubance sont aussi des lieux de balades dépaysants. De nombreux chemins de randonnées permettent d’arpenter les vignes, à pied ou à VTT, en prenant de la hauteur. De somptueux panoramas sur la Loire et la campagne angevine récompensent les courageux, comme à la chapelle Sainte-Barbe-des-mines, sommet de la « corniche angevine » à Chaudefonds-sur-Layon. Le secteur propose aussi plusieurs « petites cités de caractère » (Aubigné-sur-Layon, Denée, Saint-Aubin-de-Luigné, Blaison-Gohier) et quelques châteaux dont celui, somptueux, de Brissac-Quincé, proche de la limite des 100 km depuis le centre-ville de Nantes.

Randonnée dans le vignoble du Layon (Maine-et-Loire). - JS Evrard

Le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée)

En Vendée, ce n'est pas la destination côtière la plus connue et la plus prisée. Saint-Gilles-Croix-de-Vie, cité balnéaire à seulement presque 80 km de Nantes, est plus discrète à côté des «mastodontes» comme Saint-Jean-de-Monts, Les Sables d'Olonne ou Noirmoutier. Loin de la foule, le Pays de Saint Gilles Croix de Vie regorge de sentiers balisés, avec notamment celui qui permet de découvrir la cité maritime à travers de la sardine, emblème de la ville vendéenne. Le parcours accessible à pied est jalonné de quatorze points d’intérêt historique et patrimonial autour du poisson bleu. Non loin de Saint-Gilles et de sa grande plage, allez découvrir les dunes de Brétignolles-sur-Mer et Brem-sur-Mer. Tout en dégustant « un vin de Brem» comme on l'appelle ici.