La maire de Nantes Johanna Rolland (PS) a prévenu samedi qu’il ne serait « pas possible » que tous les enfants retournent à l’école le 11 mai. « Il ne faut pas laisser croire aux Français que tous les petits écoliers vont reprendre le chemin de l’école, tout simplement parce que ce n’est pas possible si on veut respecter correctement les normes sanitaires », a déclaré sur France Inter Johanna Rolland. « Cette réouverture sera progressive », a-t-elle insisté, en déplorant « un peu de flou du côté de l’Etat ».

« Beaucoup de maires s’étaient organisés en fonction des premières annonces du ministre de l’Education nationale qui nous avait dit que rentreraient à l’école les CP, les CE1 et les CM2. Quelques jours après, changement de programme, le Premier ministre n’a pas retenu ces orientations », a-t-elle relevé.

« Des milliers de communes ont planché sur un plan qu’il faut revoir », a ajouté Johanna Rolland en appelant le gouvernement à « se tenir à un cap clair ». Particulièrement dubitative pour la reprise des élèves de maternelle, la maire de Nantes a assuré que la ville « ne prendrait aucun risque ». « S’il y a des endroits où on ne peut pas le faire, nous le dirons ».

Les masques, une recommandation plus qu’une obligation

Dans un entretien au Figaro, le ministre Jean-Michel Blanquer a affirmé que « la majorité des écoles » maternelles et primaires rouvrira le 11 mai, date du début du déconfinement progressif dans l’Education nationale.

Interrogée sur le port des masques, Johanna Rolland a rappelé que les maires n’avaient « aucune base légale pour l’imposer ». « Il faut le recommander », a-t-elle dit. Elle présentera son plan de reprise scolaire ces prochains jours.