TRANSPORTS Un geste commercial est également prévu pour les abonnés aux parkings et aux Bicloo

Ils circuleront au ralenti au moins jusqu’au 11 mai. Alors que les transports en commun nantais sont très peu utilisés en cette période de confinement (fréquentation égale à 30 % de celle d’un dimanche ordinaire), un deuxième mois va être offert aux abonnés illimités de la TAN, a-t-on appris vendredi soir.

« Nantes Métropole a déjà annoncé que le mois d’avril ne sera pas facturé aux abonnés et que son prélèvement prévu début mai est annulé. Le confinement étant prolongé, Nantes Métropole renouvelle l’opération : le mois de mai ne sera pas facturé et son prélèvement prévu début juin est lui aussi annulé », explique la métropole, qui précise que les transports prolongeront leurs horaires jusqu’à 21h30 (contre 20h jusqu’alors) à partir de lundi.

Parkings et Bicloo

Un geste commercial a aussi été annoncé pour les abonnés des cinq parkings à enclos qui ont été rendus accessibles gratuitement pendant le confinement (Baco-LU, Bellamy, Chantiers navals, Château, Fonderies). Pour eux, la facturation des mois d’avril et mai sera suspendue, et il en sera de même pour les abonnés résidents sur voirie. Par ailleurs, la métropole annonce qu’elle prolongera de deux mois les abonnements Bicloo (libre service ou location de moyenne et longue durée).