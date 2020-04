Le CHU a réalisé un tuto pour apprendre à bien porter un masque — CHU Nantes

Considéré d’abord comme «inutile», et si le port du masque généralisé s’imposait en France dans les prochains mois ? Dans les rues ou les supermarchés, de nombreux habitants ont déjà commencé à se couvrir le visage, alors que les collectivités annoncent les unes après les autres avoir passé des commandes, en vue du déconfinement.

Pour autant, rares sont ceux qui le portent correctement. A tel point que le CHU de Nantes a récemment mis en ligne un tuto en vidéo court et ludique, s’inspirant des films muets, avec un message : « Si tu portes un masque, fais-le bien ! » Il met en scène des soignants qui donnent les règles à connaître pour les masques en papier ou en tissu, afin de faire en sorte qu’ils protègent réellement. En quelques jours, le petit clip a totalisé des dizaines de milliers de vues, sur Youtube et Twitter, et est toujours massivement relayé.

👏😃Nos personnels ont du talent! Ils ont réalisé cette vidéo éducative et ludique pour expliquer les bonnes pratiques à suivre quand on porte un #masque de protection (papier ou tissu) afin d'éviter la propagation du virus. #fierté #Nantes #Covid_19fr pic.twitter.com/ibXPUdb8KJ — CHU de Nantes (@CHUnantes) April 17, 2020

On ne touche que l’élastique

Parmi les indications à suivre, on apprend qu’il ne faut jamais baisser un masque dans son cou, qu’il faut se laver les mains au moins 20 secondes avant de mettre le masque, ou encore qu’il faut veiller à protéger son nez, sa bouche et son menton, en évitant de le toucher.

Si on le retire temporairement, pour boire par exemple, on veille à ne toucher que l’élastique. En rentrant chez soi ou pour un retrait définitif, on se lave de nouveau les mains et on le place soit à la poubelle, soit à la machine à laver (à 60 degrés) pour les masques en tissu.