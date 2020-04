Illustration jardinage — FRED SCHEIBER/20MINUTES

La décision de fermer l'accès aux jardins familiaux, prise par la mairie fin mars, n’avait pas été comprise par tous. Celle de les rouvrir créera elle aussi forcément du débat. Quoi qu’il en soit, la ville de Nantes a annoncé, lundi soir, que les 1.200 parcelles de jardins partagés seront de nouveau accessibles à partir de mercredi après-midi, 16h. Une décision prise « au regard de la stabilisation relative de la situation sanitaire sur le territoire, et après concertation avec les principales associations nantaises de jardins familiaux et partagés ».

Pour pouvoir de nouveau cultiver son petit bout de terre, il faudra respecter des consignes précises : une personne maximum par parcelle, avoir rempli son attestation et coché la case relative aux achats de première nécessité, et s’être muni d’un justificatif qui prouve être adhérent d’une association de ces jardins. Pour les jardins familiaux (parcelles individuelles), l’accès sera possible un jour sur deux seulement (les jours pairs pour les parcelles paires, et inversement) entre 9h et 12h ou 16h et 19h.

Pas d’accès pour le grand public

La mairie précise que le grand public n’est pas autorisé à se promener sur ces terrains. « La police municipale se réserve le droit de verbaliser en cas de non-respect de ces consignes », prévient la ville.

Ce week-end déjà, d’autres communes de l’agglo ont annoncé vouloir rouvrir leurs jardins familiaux, à l’instar de Rezé et de Saint-Herblain.