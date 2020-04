FAITS DIVERS Un jeune homme en état d'ébriété a frappé un pompier et proféré des menaces

Des pompiers de Loire-Atlantique, ici à Nantes. — F.Brenon/20Minutes

En plus des précautions sanitaires liées au Covid-19, les pompiers doivent, parfois, faire face à l’irresponsabilité des victimes. Mercredi soir, vers 19h, des pompiers de Loire-Atlantique partaient en intervention pour une personne évanouie boulevard des Pas-enchantés à Saint-Sébastien-sur-Loire, près de Nantes. L’homme secouru, âgé de 28 ans, a repris conscience au moment de sa prise en charge et est devenu d’un coup très agressif, rapporte la police nationale.

Visiblement en état d’ivresse, il asséna un coup de poing au visage d’un soldat du feu, tenta d’en agresser un second, puis menaça de revenir avec des amis.

Hausse des agressions

La police a été appelée pour procéder à son arrestation. L’individu a été placé en garde à vue pour violences volontaires et menaces. Il sera convoqué en justice en janvier. Le service départemental d'incendie et de secours « déplore ce type d’agressions » et « continuera à déposer plainte » à chaque fois, prévient-il.

Les agressions visant les pompiers ont fortement augmenté en 2019, notamment en Loire-Atlantique. Les équipes en intervention sont même désormais équipées de caméras-piétons afin de dissuader les agresseurs potentiels.