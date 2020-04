La cabine téléphonique aquarium, l'une des œuvres populaires du Voyage à Nantes 2016. — F.Brenon/20Minutes

On s’y attendait forcément un peu. L’édition 2020 du Voyage à Nantes, organisé traditionnellement sur les deux mois de juillet et août, ne pourra pas se dérouler exactement comme prévu. L’interdiction des rassemblements publics jusqu’à la mi-juillet et les précautions sanitaires contre le Covid-19 vont en effet perturber fortement l’événement culturel nantais. Pour autant, celui-ci se déroulant en grande partie dans l’espace public et pouvant faire l’objet de mesures de distanciation sociale, il ne devrait pas être annulé.

Un comité de direction du Voyage à Nantes s’est tenu ce mardi matin. L’hypothèse sur laquelle travaillent les organisateurs est celle d’un « réajustement du parcours estival » délimité par sa ligne verte peinte au sol.

Une Nuit du VAN en clôture ?

Des précisions pourront être données à partir de la semaine prochaine. L’équipe de Jean Blaise doit d’abord « revoir les plannings de production ».

Seule la Nuit du VAN, qui chaque année marque l'ouverture festival du festival, est officiellement annulée. Les organisateurs réfléchissent à en prévoir une fin août, en clôture de l’événement, si la situation sanitaire et réglementaire le permet.