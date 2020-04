Philippe Katerine lors de la cérémonie des Victoires de la musique. — A.Jocard/AFP

Dominique A, Philippe Katerine, Elmer Food Beat, Ko Ko Mo, Manu, Cachemire ou encore Ultra Vomit… Des noms connus réunis sur le même double CD, pour la bonne cause. Vingt-deux groupes et artistes nantais participent en effet à une compilation musicale baptisée Around the bloc. Tous ont répondu à l’appel d' Agir contre la maladie, association qui œuvre toute l’année pour aider les patients, en particulier les malades du cancer et personnes porteuses de handicap.

L’idée était de proposer 22 titres, pas forcément inédits mais sélectionnés par les interprètes, répartis sur deux disques. « A l’heure H, il est urgent d’agir », justifient les musiciens participant à l’opération. Philippe Katerine a ainsi choisi le titre Compliqué, Elmer Food Beat L’infirmière. Dominique A, lui, propose un morceau inédit intitulé Mainstream.

A partir de 12 euros

La compilation peut être téléchargée en ligne au tarif de 12 euros, ou être achetée en format double CD accompagné d’un livret au tarif de 19,90 euros (livraison incluse). Une formule duo réunissant téléchargement et double CD existe aussi à 29,90 euros. L’objectif est de récolter des fonds pour le personnel soignant du CHU de Nantes, explique l’association.

Les sous permettront « d’améliorer le quotidien des équipes, grâce à la mise à disposition d’équipements, matériels, salle de repos, comme l’accès à certains services en faveur du bien-être des patients et des professionnels, ou encore la recherche engagée pour mieux comprendre ce virus », explique Agir contre la maladie.