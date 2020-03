Le centre commercial de Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, mercredi 25 mars 2020. — F.Brenon/20Minutes

En raison de la crise du coronavirus, le trafic de l’aéroport de Nantes est quasiment arrêté.

Les riverains s’étonnent et apprécient de ne plus subir les nuisances sonores.

Ils sont encore nombreux à réclamer le transfert de Nantes-Atlantique.

« Je dois bien l’avouer : il y a longtemps que je n’avais pas passé un week-end aussi agréable à la maison ». Danielle en est la preuve vivante même si elle a « un peu honte de le dire » : la crise sanitaire du coronavirus peut aussi avoir ses aspects positifs. A Bouguenais, à Saint-Aignan-de-Grand-Lieu ou à Rezé, ils sont, comme elle, des milliers à goûter à un calme inattendu depuis plusieurs jours. Ces riverains de l'aéroport Nantes-Atlantique, qui d’habitude subissent le ballet sonore croissant des avions au-dessus de leurs logements, ne boudent pas leur plaisir de constater que le trafic aérien s'est littéralement effondré (plus de 90 % des vols annulés). Une impression accentuée par la diminution du trafic automobile.

« Ce silence, c’est juste incroyable, explique Danielle, qui habite à l’entrée du bourg de Saint-Aignan. C’est là qu’on se rend vraiment compte dans quel environnement bruyant on vivait avant » « Ça fait une sacrée différence, confirme Marilyne, Aignanaise elle aussi. D’habitude, à 6h du matin, on est réveillé par un bruit d’avion. Maintenant on peut dormir. Ça fait tout drôle. »

« Ça devrait ça la normalité ! »

Devant la boulangerie de la commune, Cyril affirme, lui aussi, avoir « retrouvé un sommeil paisible ». « Au début je ne comprenais pas ce qui avait changé, j’ai mis un peu de temps à réaliser. Pareil dans le jardin, on a pu prendre le soleil au calme, discuter sans être interrompu », confie-t-il tout sourire. Partisan du transfert de l’aéroport, Patrick est remonté. « Mais ça devrait être ça la normalité ! Le gouvernement nous contraint à une vie anormale. On ne parle pas de confort : les nuisances sonores provoquent le stress et des maladies. »

A proximité de la station de tram Les Couëts, à Bouguenais, le discours est le même. « Le trafic a tellement augmenté ces dernières années que c’est devenu insupportable. Mais, depuis une semaine, on respire, on entend même les oiseaux », apprécie Catherine. Teddy ose un aveu. « Peut-être que certaines compagnies aériennes ne passeront pas la crise. Ça nous fera un peu de répit. »

« On sait que ça ne va pas durer »

Domicilié à Saint-Aignan mais travaillant aux Couëts, Joël Sauvaget, président du collectif de riverains Coceta confirme que ses adhérents « ne parlent que de ça depuis quelques jours ». « On avait vécu la même chose quand le trafic avait été interrompu après l'éruption d'un volcan islandais en 2010. Mais ensuite on avait laissé faire le développement de Nantes-Atlantique en pensant qu’il allait partir. Bien sûr, on sait que la situation ne va pas durer. Et le contexte ne nous incite pas à nous réjouir. Mais ça donne une idée de la qualité de vie qu’on pourrait connaître si le transfert de l’aéroport devenait effectif. »

Selon le préfet de Loire-Atlantique, Claude d’Harcourt, une fermeture totale de l’aéroport n’est pas prévue pour le moment, notamment en raison de l’activité de fret qui perdure. Neuvième aéroport français pour son trafic, Nantes-Atlantique avait transporté 7,2 millions de passagers en 2019.