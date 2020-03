Le carnaval de Nantes — J. Urbach/20 Minutes

La décision vient de tomber, ce mardi soir. Compromis depuis que l’épidémie de coronavirus prend de l’ampleur en France, comme de nombreux autres événements, le carnaval de Nantes sera finalement reporté. L’association Nemo vient de l’annoncer sur sa page Facebook. Les nouvelles dates de l’événement, prévu initialement les 29 mars, 1er et 4 avril prochains dans les rues du centre-ville, ne sont pas connues mais « seront fixées et communiquées prochainement ».

Placé cette année sur le thème de l’humour, le carnaval prévoyait la venue d’une quinzaine de chars, des traditionnelles grosses têtes et de centaines de musiciens et danseurs. Chaque année, plusieurs dizaines (voire centaines) de milliers de personnes répondent présentes. Ses organisateurs le présentent comme « le second carnaval de France au regard du nombre de spectateurs ».

Déjà des reports

Ce n’est pas la première fois de son histoire que le carnaval doit chambouler son organisation. En 2016 et 2018, deux manifestations (contre la loi travail, puis en soutien à la ZAD) avaient dégénéré et causé le report du carnaval de nuit. En 2017, son parcours avait été réduit en raison de la menace terroriste. Mais en 2011, l’événement n’avait tout simplement pas eu lieu en raison d’une discorde entre mairie et organisateurs.