Le terrain de football du Vigneau, à Saint-Herblain. — F.Brenon/20Minutes

Selon une décision de la mairie, le club de foot de l’AS Preux doit déménager fin juin de son site historique du Vigneau pour rallier le Val de Chézine.

La présidente Séverine Pétard s’y refuse et craint « la mort » du club en cas de départ ailleurs.

La mairie affirme avoir toujours voulu « accompagner l’AS Preux » et ne comprend pas l’absence de dialogue de la présidente.

Le club de football de l’AS Preux à Saint-Herblain en grand danger ? C’est l’immense crainte de sa présidente, Séverine Pétard. Vendredi soir, une réunion d’information s’est tenue à la salle associative du Vigneau. Sur les réseaux sociaux, les messages de soutien se multiplient pour ce club historique qui compte un salarié à plein temps et un peu plus de 200 licenciés.

Mais que se passe-t-il vraiment ? « En 2014, Bertrand Affilé, le maire actuel, avait fait une promesse de campagne : la réhabilitation des équipements de foot du site du Vigneau [qui sont la propriété de la mairie], où joue l’AS Preux, raconte la présidente. Février 2018, la mairie nous dit qu’on doit finalement rejoindre le Val de Chézine pour partager les installations avec le SHOC [Saint Herblain Olympic Club] et que le site du Vigneau sera occupé par le club de rugby [Rugby Saint-Herblain]… »

Déménagement obligatoire fin juin

Déménager au Val de Chézine, la présidente de l’AS Preux s’y refuse. « Les équipements là-bas sont trop éloignés de notre situation actuelle. Pour nous, partir ailleurs, c’est la mort assurée du club, qui est implanté depuis longtemps dans ce quartier de Preux. » Une des équipes seniors en début de saison 2018-2019 avait tenté l’expérience. « Mais les joueurs ne s’y sentaient pas bien, ce n’est pas leur quartier. » Le test tourne court. En attendant, fin juin, l’AS Preux n’aura plus le choix, il faudra partir. « Bertrand Affilé se moque de notre devenir », peste la présidente.

Jointe au téléphone, la mairie de Saint-Herblain a souhaité donner sa version des faits. « Nous avons décidé une réorganisation des sports de pleine air, avec deux grands pôles de foot : celui du Val de Chézine avec le SHOC et l’AS Preux et celui de l’Orvasserie avec l’UFSH (Union Fraternelle de Saint Herblain). Et un site dédié au rugby avec le RUSH. Nous avons toujours rappelé au club que nous pouvions accompagner l’AS Preux pour sa mutation au Val de Chézine. » Des navettes ont été proposées par la mairie pour transporter les licenciés sur site.

Règlement de compte politique?

A la mairie, on s’étonne « de n’avoir eu aucun retour de la présidente ». « Si les gens se sentent déracinés comme ils peuvent le dire, il faut faire remonter cela aux services de la ville. C’est trop facile de fuir les discussions. Il n’a jamais été question de laisser mourir le club, mais plutôt de l’accompagner. Il est temps de s’inquiéter de l’avenir de son club à cinq mois du déménagement… »

A la mairie, on est aussi surpris du timing de cette polémique. « Bizarrement, cette affaire ressort à un mois des municipales. La présidente de l’AS Preux est sur la liste de Matthieu Annereau [une des deux autres listes contre le maire actuel]. » Une polémique sur fond de règlement de compte politique ? « Ça n’a rien à voir, affirme Séverine Pétard. Il n’y a aucun lien. »

Ce mardi soir, Jean-François Tallio, tête de liste de Saint-Herblain en Commun (la troisième liste), a souhaité apporter son écot au débat. « La mairie doit être à l’écoute de ce malaise. Une rencontre doit avoir lieu rapidement avec les dirigeants du club, les parents et les représentants de la mairie pour proposer une réponse de plus grande proximité. Le site du Vigneau doit être privilégié ».