L'espace Agnès Varda ouvrira ses portes le 16 mars. — Ville de Nantes

L’espace Agnès Varda sur l’Ile de Nantes est quasiment prêt à accueillir les personnes en situation de grande précarité.

Son ouverture officielle est prévue pour le 16 mars.

L’espace sert à améliorer les conditions de vie des plus démunis, mais aussi à créer du lien social entre les usagers.

Ouverture prévue le 16 mars. L’espace Agnès Varda sur l’Ile de Nantes («au coeur du quartier de la création », dixit Johanna Rolland, la maire), au 16 rue Pierre-Landais, est quasiment prêt à accueillir les personnes en situation de grande précarité. Ce nouvel équipement municipal, installé à la place de l’ancien restaurant social Pierre Landais et co-construit avec les futurs usagers, regroupera notamment les activités des bains douches, jusqu’ici situées allée Baco, et un restaurant social.

« Ce qui est dur, c’est d’avoir des services à différents endroits quand vous êtes dans la rue, explique Johanna Rolland, la maire de Nantes, qui a effectué la visite de l’établissement lundi midi. De devoir aller à un endroit pour prendre un repas, se rendre à un autre pour prendre une douche… Cela s’apparente à un parcours du combattant. Ici, c’est le choix de mettre dans le même lieu un restaurant social, un accueil de jour et ce service des bains-douches. »

Un lieu pour rompre l’isolement aussi

L’espace, très lumineux, spacieux et agencé sur deux étages, sera ouvert de 8 h 30 à 17 h pour les bains-douches et de 9 h 30 à 17 h pour l’espace d’accueil. Jusqu’à 150 repas pourront être servis par jour dans le restaurant social d’une surface globale de 210 m2 au rez-de-chaussée. Vingt douches seront accessibles, dont une pour les familles, deux pour les personnes à mobilité réduite et un bain. Vingt-trois agents travailleront pour le bon fonctionnement du site.

La grande salle de restaurant. - Ville de Nantes

« Ces gens sont évidemment dans la précarité, mais aussi dans l’isolement, explique Laurence Rivet, responsable de l’espace. On vient aussi ici pour retrouver des amis, faire des activités, tout simplement pour sortir de l’ordinaire. C’est vraiment la philosophie qui nous anime. » Ce nouvel équipement sert ainsi à créer un lien social et développer et approfondir les actions visant au bien-être, la prévention (dépistage avec l’association Aides), l’accès aux droits ou encore à la culture (ciné-débats, atelier de chant, etc.).

Le budget global de ce projet s’élève à 4,137 millions d’euros, financé à 60 % par la ville de Nantes.