Le Jardin des plantes à Nantes. — Sebastien SALOM-GOMIS / SIPA

Tous aux abris, nouvel épisode. La Ville de Nantes informe que tous les parcs, jardins et squares à enclos seront fermés dimanche toute la journée. « En raison des conditions météorologiques prévisionnelles ce dimanche 16 février 2020, précipitations et vents violents attendus, avec des rafales jusqu’à 85 km/h », précise la Ville dans un communiqué publié ce samedi. Après la tempête Ciara du week-end dernier, c’est désormais la tempête Dennis qui est annoncée dimanche.

« En fonction des nouvelles conditions météorologiques et de l’état des lieux (évaluation des dégâts occasionnés) qui sera mené par les services de la Ville, les parcs et jardins enclos pourraient rouvrir progressivement à compter de lundi matin, explique la collectivité. De manière générale, pendant cette période, il est recommandé au public de s’éloigner des arbres, de ne pas s’abriter sous la végétation et de reporter les activités extérieures non indispensables. »