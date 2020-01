Le château de Maubreuil à Carquefou, premier hôtel 5 étoiles de l'agglo nantaise. — D.P. / 20 minutes

Du retard à l’allumage au château de Maubreuil à Carquefou. Si le restaurant-bar et l’espace Spa ont bien ouvert leurs portes le 12 décembre, la partie hôtel n’est pas encore disponible au grand public, contrairement à ce que les propriétaires avaient annoncé. « On a fait une cellule de crise juste avant la date prévue de l’ouverture et on a décidé de repousser la mise à disposition des chambres, reconnaît le propriétaire Philippe Rousse. Il restait trop de réglages à faire. Il y avait des problèmes de lumière. Le circuit client n’était pas abouti et le personnel n’était pas prêt. On savait qu’on était attendu au tournant, il fallait qu’on soit au carré… »

Une date d’ouverture de l’hôtel est-elle désormais fixée ? Celle du 14 février (Saint-Valentin) est évoquée. Le propriétaire refuse de la confirmer. « Après sept années de travaux, on n’est plus à une semaine ou un mois près. Rien n’est décidé. » Même si Philippe Rousse projette une inauguration « en mars-avril ».

Les 5 étoiles « en cours d’agrément »

Le château de Maubreuil​, bâtisse du XIXe siècle, serait le premier 5 étoiles («en cours d’agrément », selon le propriétaire) de la métropole nantaise. Grand passionné d’art, Philippe Rousse conçoit avec Virginie, sa compagne, un établissement avec une ligne directrice : le voyage. Chacune des 14 suites possède ainsi un thème particulier : « carnaval de Venise », « jardin de Babylone », « Mongolie mon amour », « Prince de Galles », « Merveilles du Rajhastan » etc.

Par ailleurs, les six premiers mois, les saveurs du restaurant sont inspirées par la cheffe marocaine Meryem Cherkaoui, avant l’arrivée de l’Italie dans les assiettes au cours de l’année 2020.