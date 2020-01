CINEMA Le film, tourné en Tunisie, multiplie les récompenses depuis un an

Le court-métrage Nefta Football Club a été tourné en 2018 en Tunisie. — Les Valseurs

Mais où s’arrêtera Nefta Football Club ? Depuis sa sortie fin 2018, le court-métrage réalisé par le Nantais Yves Piat a obtenu une centaine de sélections à travers le monde. Et ce lundi après-midi, il a sûrement décroché la plus prestigieuse d’entre elles : les Oscars. Le film est nominé dans la catégorie « Best live action short film » aux côtés de quatre autres courts-métrages internationaux. Yves Piat, dont Nefta Football Club est le premier film, se trouve à Los Angeles pour l’annonce.

Cette comédie de 17 minutes, qui a également été retenue pour les César 2020, a été tournée dans le désert tunisien. Elle raconte l’histoire de deux jeunes garçons qui tombent par hasard sur un âne portant un casque audio.

NEFTA FOOTBALL CLUB by Yves Piat (EN/FR/SPA) from Les Valseurs on Vimeo.

« Le film met en regard l’absurdité du monde des adultes face à la pureté et l’innocence de l’enfance », indique la société de production Les Valseurs.

Nefta Football Club ne se contente pas d’être sélectionné. Il a déjà obtenu 65 prix en festival, dont 20 prix du public. Prochain succès le lors de la soirée des Oscars le 9 février à Hollywood ?