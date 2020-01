Des bus de la Tan restent bloqués au dépôt en raison d'un mouvement du personnel. — Frederic Brenon / 20 Minutes

La situation dans les transports en commun nantais est compliquée ce vendredi matin. Depuis 5h30 environ, des manifestants ont entrepris de bloquer des dépôts de bus et de tram (Dalby, Saint-Herblain et Trocardière), empêchant les véhicules de sortir. Selon Pascal Bolo, le président de la Tan, les manifestants ne sont pas des personnels du réseau.

Selon la TAN, aucune ligne de tramway n’assure son parcours normal et plusieurs lignes de bus sont à l’arrêt, comme la C2, la C3, ou la C20 (entre autres). Le trafic dans son ensemble est fortement perturbé, indique-t-elle.

#Infotrafic

Dépôt bus et tramways bloqués

Retrouvez toute l'info actualisée en temps réel sur https://t.co/QYYTn1wBpn et AppliTan https://t.co/JgrHydByMx — Réseau Tan (@reseau_tan) January 10, 2020

Plusieurs coupures

Dans le détail, la ligne 1 est coupée de Doulon et Manufacture mais aussi entre Croix Bonneau et François Mitterrand. La ligne 2 ne circule pas entre Ecole Centrale et Orvault Grand Val. La ligne 3, elle, circule uniquement entre Hôtel Dieu et Beauséjour. La Tan annonce un tram toutes les 15 minutes uniquement et met régulièrement à jour les informations sur son site Internet.